Apertura della stagione venatoria, vertice lunedì scorso in Questura a Reggio

» Cronaca

Lunedì scorso, presso i locali della Questura di Reggio Emilia, su disposizione del Questore Dott. Sbordone, si è svolto un incontro tra il dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Pazzanese e i rappresentanti della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e delle associazioni della caccia sul tema della stagione venatoria stanziale 2018/2019, apertasi nella giornata di domenica 16 settembre.

L’incontro, svolto in un clima di massima disponibilità e piena collaborazione, ha visto come obiettivo comune la necessità di ribadire e sensibilizzare tutti i soggetti dediti all’attività venatoria al rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alle distanze di caccia e allo sparo in direzione. In particolare, è stata posta l’attenzione sull’esigenza di tutela sia dell’intera collettività sia di tutti coloro che sono residenti o domiciliati nelle zone direttamente interessate dalla pratica della caccia, ravvisando la necessità di una congiunta opera di sensibilizzazione ad opera delle associazioni di categoria a tutti i cacciatori. Parimenti, è stata ribadita l’importanza e l’imprescindibilità dell’attività di controllo da parte delle associazioni sulle modalità di svolgimento delle attività venatorie.

Il Questore ha inoltre diramato una circolare diretta a tutte le forze di Polizia e alle Polizie Municipali della Provincia Reggiana diretta a ribadire la necessità di attuare uno stretto controllo sul rispetto delle prescrizioni vigenti.