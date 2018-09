“Big data, come possono favorire le pmi”: incontro Lapam a ‘Modena smart life’

» Modena

L’analisi dei dati sta diventando un elemento imprescindibile per il buon funzionamento delle imprese, anche medio-piccole. I dati delle imprese messi a disposizione dalla nuova piattaforma Digital Lapam rappresentano un valore importante per le strategie imprenditoriali correnti e per la pianificazione di quelle future. L’elevato numero di aziende che partecipano alla piattaforma rappresenta un campione importante ai fini statistici, per valutazioni di benchmarking e per analisi dettagliate sull’andamento dell’economia locale.

Di questi temi e di come i cosiddetti big data possono favorire le pmi, si parla venerdì 28 settembre alle ore 18 presso la sala di rappresentanza del Comune di Modena in piazza Grande all’interno del programma di ‘Modena smart life’.

I relatori saranno Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam; Luca Puccini, vice segretario Lapam; Enrico Quintavalle, responsabile ufficio studi Confartigianato Nazionale. Modena Paolo Seghedoni. Le conclusioni saranno curate da Ludovica Carla Ferrari, assessore alle Attività Produttive, Turismo e Smart city del Comune di Modena.