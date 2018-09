Bonaccini ha ricevuto il Comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, colonnello Pierluigi Solazzo

» Regione

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato questo pomeriggio a Bologna, negli uffici di viale Aldo Moro, il colonnello Pierluigi Solazzo,nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, insediato a Bologna dal 10 settembre scorso.

Nel dare il benvenuto e fare gli auguri di buon lavoro, il presidente ha confermato la collaborazione della Regione nei comuni ambiti di intervento, in favore della comunità emiliano-romagnola e dei suoi cittadini.

Nato nel 1969 a Carmiano, in provincia di Lecce, in trent’anni di carriera ha ricoperto numerosi incarichi in diverse località italiane, tra cui Firenze, Roma, Palermo. In Emilia-Romagna dal 1997 al 2000, ha retto il Comando della Compagnia di Imola.

Il colonnello Solazzo subentra al Comandante dei carabinieri Valerio Giardina.