» Bassa modenese - Viabilità

A Cavezzo, lungo la strada provinciale 468, in un tratto all’altezza di Ponte Motta, sarà eseguito, venerdì 28 settembre, un intervento urgente di potatura e messa in sicurezza delle alberature ai lati della strada. Per eseguire l’intervento, che prosegue fino a martedì 2 ottobre (sabato compreso) sarà necessario regolare il traffico a senso unico alternato, con possibili disagi alla circolazione. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell’avvicinarsi al cantiere.