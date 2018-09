Con “Iesuichen” il Teatro De Andrè inaugura martedì la stagione dialettale

» Casalgrande - Teatro

Per cause di forza maggiore, lo spettacolo inaugurale della stagione dialettale del Teatro De Andrè “Ma chi l’ha dett?”, con Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi ed in programma martedì 2 ottobre alle ore 21, è stato annullato. La rappresentazione verrà sostituita da “Iesuichen”, con Mauro Incerti e Andrea Zanni, e musiche di Omar Rizzi.

Il prezzo è sempre di 10 euro ed è consigliata la prenotazione, visto che già diversi posti sono stati assegnati in abbonamento. Per informazioni, rivolgersi alla biglietteria del teatro aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30.

Sito internet: http://www.teatrodeandre.it/biglietteria-teatro-de-andre/