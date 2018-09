Consegnato il nuovo defibrillatore a Lugo: al traguardo il progetto “Cuore in Comune”

» pubbliredazionali sassuolo

Giunge a compimento sul nostro territorio il grande progetto “Cuore in Comune” per la tutela della salute, la prevenzione e la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del primo soccorso.

Grazie al progetto della Armando Curcio Comuni d’Italia, arriva nella struttura di Lugo un nuovo defibrillatore di ultima generazione per la sicurezza dei cittadini e delle famiglie che ogni giorno frequentano il Circolo Tennis Adriano Guerrini di via Fulco Ruffo di Calabria 60.

Il progetto, partito qualche mese fa, prevede di dare alla Uisp Ravenna-Lugo un defibrillatore da posizionare presso il Circolo Tennis Adriano Guerrini.

Questo nuovo dispositivo permetterà al personale della struttura di intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco, malore che purtroppo può colpire chiunque. Ogni giorno, infatti, in Italia, sono 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Saper gestire e prevenire queste emergenze, quindi, diventa prioritario per le strutture dove tutti i giorni c’è una grande affluenza di pubblico. Impianti quello Lugo possono raccogliere fino a 5-600 persone al giorno e quindi la presenza al suo interno di un defibrillatore di ultima generazione risulta davvero importante.

Il 27 settembre, alle ore 15, presso lo stesso Circolo Tennis Adriano Guerrini, in via Fulco Ruffo di Calabria 60, a Lugo, si è tenuta la Cerimonia di consegna.

“Il Dae sarà messo nell’area principale del Circolo, che ha diverse caratteristiche: essendo sia un impianto sportivo, sia un punto ristoro. Inoltre, è anche la sede dello Juventus club della città, che raccoglie oltre 200 persone in occasione di ogni partita – ci spiega Marco Pirazzini, presidente della Uisp Ravenna-Lugo – Quella sala risulta una sorta di piazzetta in estate, mentre in inverno viene chiusa, ma comunque frequentata ogni giorno da oltre 5-600 persone essendo una zona sia adibita a bar, che a circolo sportivo che propone calcetto, tennis e beach tennis. Il bello di quella struttura sta proprio in questo; infatti, l’impianto è frequentato un po’ da tutti: dai bimbi di dieci anni, che fanno i corsi di tennis, agli anziani che giocano a carte. Per noi il progetto di “Cuore in Comune” è una bellissima iniziativa e rimarca l’importanza della salute del cittadino e l’attenzione che bisogna prestare ogni giorno alla stessa, non solo nei per chi svolge attività agonistiche, ma anche per coloro che si cimentano in un’attività ludico-motorie e ricreative”.

Il Progetto “Cuore in Comune” ha coinvolto le aziende del territorio la cui adesione ha reso possibile questo importante traguardo che interessa buona parte della provincia di Ravenna. Il lavoro, infatti, prevede anche un’importante azione di sensibilizzazione dei cittadini dei rispettivi comuni, tramite la pubblicazione di un libro sul primo soccorso e sull’uso degli strumenti salvavita. Il libro contiene anche una mappa dei defibrillatori già disponibili sul territorio comunale e sarà diffuso gratuitamente alle scuole e ai cittadini tramite le attività del territorio che hanno sostenuto il progetto. Una App con gli stessi contenuti da oggi può essere installata sul cellulare di tutti i cittadini e su tablet e computer.

In questo modo si porta a compimento a Lugo di Ravenna un percorso di formazione che, assieme agli strumenti già disponibili sul territorio, alimenta la cultura del primo soccorso e attiva la catena salvavita, aumentando il grado di sicurezza dei cittadini.