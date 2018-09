Domenica ‘Puliamo il mondo’ alle Salse di Nirano

» Ambiente - Fiorano

Domenica 30 settembre 2018, alla Riserva regionale delle Salse di Nirano è in programma l’iniziativa ecologica ‘Puliamo il mondo’, promossa dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Legambiente ed Ente Parchi dell’Emilia centrale.

Dalle 15,30 si eseguiranno interventi di pulizia lungo i sentieri della Riserva per mantenerla in ordine e renderla più accessibile a tutti. Al termine dell’attività “Le avventure di Re Ciclaggio!”, un entusiasmante spettacolo di magia per spiegare ai più piccoli la trasformazione dei rifiuti domestici ed il loro viaggio attraverso il regno del riuso e del riciclo. E, per finire, merenda per i più piccoli, offerta dall’amministrazione comunale. Prenotazione obbligatoria.

In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata. Per informazioni e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it