La nostra città all’avanguardia anche nella gestione digitale della giustizia: l’Ordine degli Avvocati al Modena After Festival

» Modena

Doppio appuntamento promosso dall’Ordine degli Avvocati per sabato 29 settembre nell’ambito del Festival della Cultura Digitale di Modena. Il primo, dal titolo “La giustizia digitale: Modena in prima linea”, in programma dalle ore 10.00 alle ore 12.00, offre un’inedita opportunità, ovvero la possibilità di entrare nel Palazzo di Giustizia di Modena, in Corso Canalgrande, per conoscere quanto l’amministrazione e la gestione delle pratiche legali sia profondamente cambiata, grazie all’utilizzo sempre più diffuso e strutturato delle soluzioni digitali. Guide d’eccezione saranno, oltre al Presidente del Tribunale di Modena, Pasquale Liccardo, e al Dirigente Amministrativo Luigina Signoretti, Daniela Dondi e Jury Rudi, rispettivamente Presidente e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

“Per noi la partecipazione a Smart Life è un debutto molto gradito. Ci offre innanzitutto l’occasione per far sapere ai cittadini che Modena ha precorso i tempi rispetto all’utilizzo di soluzioni digitali anche nell’ambito della gestione della giustizia. Già nel 2009, grazie ad una collaborazione virtuosa tra tutti i soggetti interessati, il nostro Tribunale ha avviato il percorso per attivare il processo civile telematico. Una sperimentazione riuscita, che ci ha permesso di fare con un quinquennio d’anticipo quando il legislatore, dal 2015, ha reso obbligatorio. Già allora gli Avvocati modenesi erano in prima linea e ancora oggi il tema resta prioritario. Utilizzare al meglio le tecnologie significa ottenere enormi risparmi, di danaro e tempo, più sicurezza, maggiori garanzie e, soprattutto, consente a chi come noi applica il diritto di concentrare la propria attenzione sullo studio e sull’attività intellettuale e di ricerca”, sottolinea il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena Daniela Dondi.

Il secondo evento sarà invece dedicato al tema della Privacy. Dalle ore 18.00, alle ore 19.30, presso la Chiesa San Carlo, l’avvocato Vittorio Colomba e l’esperto di sicurezza informatica Bernardino Grignaffini Gregorio, approfondiranno il tema “La tutela del dato, il ruolo dell’avvocato”; a moderare l’incontro sarà Daniela Dondi Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

“La nostra presenza al Festival punta anche ad evidenziare la funzione non solo tecnica, ma anche sociale nello svolgimento dell’attività forense, funzione che ad oggi nessuna macchina o tecnologia può sostituire”, conclude Daniela Dondi.