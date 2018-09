L’amore (r)esiste! L’Arsenale della Pace sabato a Formigine

» Cronaca

Fa tappa anche a Formigine, sabato 29 settembre con inizio alle ore 21 al Palazzetto dello Sport, “L’Amore (r)esiste!”, tour di presentazione del nuovo album prodotto dal Laboratorio del Suono del Sermig di Torino. Un concerto testimonianza che, oltre a rappresentare un momento di aggregazione e musica, diventa un’occasione per conoscere la realtà del Sermig (Servizio Missionario Giovani), che a Torino ha reso possibile la trasformazione del primo arsenale militare nell’Arsenale della Pace, casa e luogo di fraternità per migliaia di volontari che in diversi modi offrono il proprio tempo agli altri. E all’interno dell’Arsenale della Pace si colloca il Laboratorio del Suono, progetto nato nel 1998 per diffondere, attraverso la musica, la cultura del dialogo tra le persone di ogni età e ogni provenienza, trasformando in note l’esperienza e i contenuti del Sermig. Corsi di musica, l’Orchestra e il Coro dell’Arsenale della Pace, due auditorium, uno studio di registrazione e progetti e collaborazioni con diverse realtà, che negli anni hanno portato a una sempre maggiore contaminazione con sonorità più elettroniche e internazionali, come nei brani di “L’Amore (r)esiste!”.

L’appuntamento formiginese è a cura della Parrocchia di Casinalbo, in collaborazione con il Sermig di Torino. Ingresso a offerta libera.