Nettuno d’Oro a Nino Migliori, sabato il conferimento del Premio nella sala del Consiglio comunale

Sabato 29 settembre alle ore 11 nella sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, il sindaco Virginio Merola conferirà il Premio Nettuno d’Oro al fotografo Nino Migliori, una delle figure centrali del panorama fotografico italiano del XX secolo e di questo primo scorcio di terzo millennio. La decisione di conferire al fotografo il Nettuno d’Oro è stata annunciata dal Sindaco Virginio Merola lo scorso 7 giugno.

Si legge nella motivazione ufficiale: “È l’autore che meglio rappresenta la straordinaria avventura della fotografia che, da strumento documentario, assume valori e contenuti legati all’arte, alla sperimentazione, al gioco. (…) La ricerca sui materiali e sul linguaggio è il tratto fondamentale che caratterizza tutta la produzione di Nino Migliori: il suo lavoro non è mai definitivo e ripetitivo. (…) Nino Migliori non si è mai fermato davanti ai codici sistemici intoccabili della lingua fotografica, privilegiando la ricerca libera, con un atteggiamento sensibile, vivace e propositivo che gli ha consentito di non invecchiare mai artisticamente”. La motivazione ufficiale del conferimento sarà letta dall’assessore alla Cultura e Promozione della Città Matteo Lepore.

Ad aprire la cerimonia il Sindaco Virginio Merola, seguiranno gli interventi dello scrittore Graziano Campanini e dell’esperto di comunicazione e design Maurizio Marinelli, entrambi membri della Fondazione Nino Migliori.

Il Nettuno d’Oro è un premio conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, istituzioni ed associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.