Suoni dai Balconi, nel weekend a Reggio doppio appuntamento con i concerti “sospesi”

Doppio appuntamento nel fine settimana con Suoni dai Balconi, rassegna itinerante di concerti “sospesi” nei quartieri di Reggio Emilia. Venerdì 28 settembre (ore 18.30) in piazza Stranieri 3 si esibirà la cantante Elizangela Torricelli accompagnata dalla chitarra di Giacomo Santini. Domenica 30 (ore 10) il finale della rassegna è affidato al clarinetto di Mirco Ghirardini, protagonista di un concerto sul balcone del Municipio in piazza Prampolini. L’appuntamento, il sesto, chiude la partecipata rassegna promossa da Associazione culturale Pocket (quelli di Tipo Magazine) in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Associazione culturale Idee di gomma, con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Restate 2018.

Venerdì Elizangela Torricelli si esibirà in un repertorio che spazia in diverse direzioni, dalla musica soul al jazz fino alle atmosfere più esotiche della bossa nova. Nata a Porto Alegre, ma reggiana da sempre, Elizangela spazia dal funky al pop fino al jazz e all’hip hop. Indimenticabile voce dei Charlie Shuffle per sei anni, ha all’attivo collaborazioni con Icarus Ensemble e produzioni a Zagabria e a Reggio Emilia per la Fondazione Maramotti.

Classica, jazz e sperimentazione saranno invece al centro dell’esecuzione del maestro Mirco Ghirardini – direttore artistico della rassegna Suoni dai Balconi – con esecuzioni che pescheranno nel repertorio di musicisti indimenticabili, dai classici Stravinsky e Ciajkovskij ai suoni più contemporanei di Steve Reich. Tradizione e sperimentazione, un mix che caratterizza da sempre la produzione musicale di Ghirardini: il clarinettista è presidente e membro dell’ensemble milanese Sentieri Selvaggi, con cui ha partecipato a diverse rassegne in Italia e all’estero, ed è fondatore di Icarus Ensemble e del Concerto a fiato L’Usignolo. Molto attivo nel campo della musica contemporanea, ha collaborato e collabora con numerose orchestre, tra cui Accademia Strumentale Italiana, Orchestra Sinfonica della Fondazione Toscanini, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, con cui ha all’attivo tournée negli Stati Uniti, Cina, Israele, Germania, Spagna, Grecia Sudamerica e Giappone.

Dalla classica al jazz, passando per la musica popolare e sperimentale, la formula di ascolto di Suoni dai Balconi è inedita quanto il contesto: gli artisti, reggiani e non solo, si esibiscono dai balconi delle abitazioni come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste al concerto con il naso all’insù. Il programma musicale è affidato al maestro Mirco Ghirardini. La rassegna – realizzata con il sostegno di Acer Reggio Emilia, Sunia Reggio Emilia, Capelli Service, Ceis Reggio Emilia, Cooperativa Hesed, media partner Rec Eventi – propone un concetto differente di performance, che permette di estendere e arricchire lo spazio dello spettacolo musicale grazie a una scenografia non consueta, e che prova a invertire le direttrici consolidate della cultura trasformando i quartieri in destinazione.