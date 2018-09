Urne aperte fino a domenica per le elezioni al Consorzio di Bonifica Emilia Centrale

» Reggio Emilia

Proseguono regolarmente e si protrarranno fino a domenica 30 settembre 2018 le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Le urne posizionate negli otto seggi, dislocati in tutto il comprensorio tra le province di Reggio Emilia Modena e Parma, sono aperte da lunedì 24 scorso con possibilità di voto dei consorziati iscritti nell’elenco degli aventi diritto (pubblicato per la più immediata e fruibile consultazione sul sito consortile www.emiliacentrale.it) dalle 9 alle 17 di ogni giorno.

Fino ad ora hanno espresso la loro preferenza oltre 4 mila consorziati in linea con gli afflussi precedentemente registrarti e una partecipazione numericamente più corposa si stima possa registrarsi già nel prossimo fine settimana.

Il Consorzio dell’Emilia Centrale ha infatti una tradizione di voto più alta della media regionale ( soprattutto nelle ultime tornate) e se si considera il tipo di elezione si nota come storicamente abbia rappresentato una fetta importante dei consorziati desiderosi di esprimere il loro diritto alle urne. Il Consorzio invita tutti gli aventi diritto a recarsi alle urne e per chi volesse ulteriori approfondimenti il sito dell’ente ha una ricca sezione Elezioni 2018 aggiornata in home page in cui individuare le necessarie informazioni. Per ulteriori chiarimenti è disponibile anche il numero verde 800235320 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.