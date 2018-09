A Bologna cinque ladre derubano una signora sul bus davanti alla Municipale: tutte in carcere

» Bologna - Cronaca

In cinque, tutte donne, per sfilare un portafoglio a una signora sul bus, ma a bordo c’è anche la Polizia Municipale. E’ andata male a cinque cittadine bulgare pizzicate da quattro agenti, in servizio in abiti civili, mentre sfilavano un portafoglio dalla borsa di una donna di 51 anni. E’ accaduto ieri mattina sul bus della linea 14 mentre percorreva via Massarenti.

Impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio, tre agenti seguivano il bus a bordo di un’auto, mentre il quarto viaggiava sul mezzo pubblico. Sul bus, il gruppo tutto al femminile (di età compresa tra 19 e 46 anni) ha avvicinato e circondato due passeggere e mentre in tre coprivano il campo d’azione con l’aiuto di grosse borse, le altre due entravano in contatto con una delle due signore. Subito dopo, tutte e cinque sono scese dal bus. L’agente a quel punto ha avvicinato una delle passeggere circondate dal quintetto chiedendo di controllare la propria borsa: la donna ha scoperto così di non avere più il portafoglio. A quel punto il bus è stato fermato, e l’agente insieme ai colleghi a bordo dell’auto ha bloccato le cinque donne che nel frattempo stavano tentando, invano, di liberarsi del portafoglio. Le cinque ladre sono state arrestate e portate al comando della Polizia Municipale: tre di loro sono gravate da precedenti specifici, le altre due sono incensurate. L’arresto stamattina è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia in carcere in attesa del processo.