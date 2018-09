A Cavezzo mercato al completo rientra in Piazza Martiri

» Bassa modenese

Domenica 30 settembre il mercato tradizionale di Cavezzo tornerà in Piazza Martiri della Libertà. Per mesi il mercato si è svolto nelle vie del centro storico, ma dopo il termine dei lavori di riqualificazione che hanno interessato la piazza potrà essere spostato nella sede originale, rivista esteticamente e pavimentata con pietra naturale al posto dell’asfaltatura. Per il mercato del mercoledì il rientro in Piazza Martiri è previsto per il 10 ottobre, non appena i posteggi avranno trovato una sistemazione definitiva.

“Alla fine ce l’abbiamo fatta – commenta l’assessore al Commercio Flavio Lodi – Il percorso iniziato oltre due anni fa con commercianti in sede fissa ed ambulante vede il suo completamento. Gli ostacoli non sono stati pochi, trovare una sintesi tra le esigenze di tutti non è semplice ed anche dal punto di vista burocratico la scelta del rispetto della legalità ha protratto i tempi di realizzazione del progetto. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti del risultato e ci auguriamo che lo sia anche la cittadinanza”.