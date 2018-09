Buon compleanno Bla: domenica grande festa da mattina a sera

» Fiorano

Domenica 30 settembre grande festa a Fiorano Modenese per il settimo compleanno del Bla, il polo culturale della città che comprendente la biblioteca Paolo Monelli, la ludoteca Barone Rosso e l’archivio storico comunale.

Il compleanno del Bla rappresenta l’occasione per presentare ai cittadini la donazione del Fondo Livraghi-Rotary Club Sassuolo: saranno regalati libri ai presenti ed altri, di notevole interesse, saranno messi in mostra e conservati in biblioteca..

La giornata comincia dalle ore 9.00 con yoga per adulti e bambini con Emanuele Bellini e Stefano Barbieri, prosegue fino a sera con le letture animate dell’associazione Librarsi, tante attività creative per bambini gratuite e possibilità di giocare con grandi giochi in legno dell’associazione Giocosamente.

Nel pomeriggio caccia al tesoro ‘Chi si nasconde al Bla?’ per ragazzi da 11 a 15 anni, organizzata dal Gruppo Babele. Per tutto il giorno, nell’area esterna del Bla libri in dono a tutti i presenti dalla donazione Fondo Livraghi con il progetto ‘Velobike’: azione pilota di mobilità leggera a emissioni zero, a cura dell’associazione Lumen.

Inoltre, l’archivista Massimo Ruini risponderà a curiosità e domande sull’archivio storico comunale e su come si svolgono le ricerche genealogiche.

Alle ore 18 taglio della torta per tutti i presenti con l’accompagnamento di musica jazz, a cura dell’associazione Nino Rota.

La festa si conclude, in serata, alle ore 21.00, con la conversazione con Annalisa Vandelli, fotoreporter sassolese, e Rita Tassoni della ONG Nexus ER, che prende spunto da una fotografia di Annalisa intitolata “Il lettore” scattata in Eritrea che l’Amministrazione comunale ha acquistato da regalare alla biblioteca.