Furto in bar a Montecchio, “ripuliti” videopoker e cambia monete

Durante la notte ignoti, dopo aver tagliato la serranda e infranto la vetrata con un tombino si sono introdotti nel del bar Chupito di via Prampolini a Montecchio da dove hanno asportato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il danaro riposto in tre videopoker, che sono stati forzati, e una macchina cambia monete. Complessivamente il danno, nell’ordine di circa 5.000 euro, è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia, competenti per territorio, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.