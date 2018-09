Lunedì primo ottobre Giornata europea delle Fondazioni: le iniziative della Golinelli

» Bologna

Fondazione Golinelli aderisce alla Giornata europea delle Fondazioni indetta per il primo ottobre proponendo due laboratori pensati per bambini e ragazzi dai 4 ai 10 anni, sui temi della divulgazione e della sperimentazione scientifica, con un approccio esperienziale e creativo. La Giornata europea delle Fondazioni è promossa dalla rete europea DAFNE, in collaborazione con Assifero e Acri.

Programmare, giocando con Cubetto

4-6 anni

Cubetto, apparentemente solo un giocattolo di legno dalle attraenti forme geometriche colorate, è in realtà uno strumento prezioso attraverso cui i bambini possono imparare le basi della programmazione e del pensiero computazionale prima ancora di saper leggere o scrivere. Durante il laboratorio vengono stimolate la conoscenza dello spazio, la geometria e l’intuito.

Arte e scienza al microscopio

7-10 anni

L’attività proposta consente di sperimentare come Arte e Scienza siano in grado di indagare la materia e il mondo fenomenico, di fondersi in un unico concetto e aiutare i principianti artisti ad interpretare e reinventare materiali e strumenti di laboratorio per comporre una piccola opera d’arte. I partecipanti vengono stimolati ad osservare, toccare, descrivere materiali di origine organica e inorganica, naturale e artificiale (carte, plastiche, tessuti di varia origine, sali, sabbie, chine, spezie) con i quali devono comporre una tela inusuale su un vetrino da microscopio.

Inizio repliche: 17.30, 18.15

Capienza di ciascun laboratorio: 15 bambini