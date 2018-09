Spaccio all’interno del Parco XXII Aprile a Modena: sequestrati oltre 3 kg di marijuana

» Cronaca - Modena

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, coadiuvato da un’unità cinofila di Bologna, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino ghanese di anni 22. A seguito di un’intensa attività di monitoraggio e di frequenti appostamenti, gli agenti hanno individuato il giovane, il quale riforniva i tossicodipendenti della zona del Parco XXII Aprile.

All’interno della sua abitazione, in una stanza chiusa a chiave, sono stati rinvenuti tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di oltre 3 kg ed un bilancino di precisione. Nella tasca di un giubbotto, appeso nella camera da letto, è stata recuperata la somma di 1.160,00 euro, in banconote di piccolo taglio.

Il ghanese, gravato da precedenti di Polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona e la pubblica amministrazione, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in stato di arresto, in attesa del processo con rito direttissimo.

