Sventato furto in appartamento grazie al Controllo di Vicinato

Mercoledì notte intorno le 23,30, durante il servizio serale la Polizia Municipale di Sassuolo è stata contattata da alcuni cittadini residenti nella zona di via Collegio Vecchio dove, pochi minuti prima, alcuni malviventi avevano tentato di compiere un furto all’ interno di un’abitazione al momento senza residenti. Alla vista dei cittadini, tra i quali anche appartenenti al “Controllo i Vicinato” con i quali c’è stato anche un colloquio abbastanza acceso, sono fuggiti senza portare a termine il crimine.

“Sono oltre 276 – commenta il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – i cittadini che hanno deciso di aderire ai 18 gruppi di controllo di vicinato in maniera assolutamente volontaria e gratuita, svolgendo un lavoro assolutamente fondamentale per il presidio del territorio in supporto delle Forze dell’Ordine. Un servizio, quello del Controllo di Vicinato, discreto e mai sopra le righe ma puntuale e di fondamentale aiuto per chi, come Polizia di Stato e Carabinieri, coadiuvati dalla nostra Polizia Municipale, sono impegnati quotidianamente a pattugliare il vasto territorio di Sassuolo e che, grazie a questi volontari, hanno a disposizione occhi vigili su tutta la città”.

In questi giorni, per migliorare ulteriormente le dotazioni al servizio della sicurezza cittadina, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad istallare telecamere di videosorveglianza anche nella zona del Cimitero nuovo e nel parco di via Collegio Vecchio che, una volta collegate con la centrale operativa, rappresentano un ulteriore strumento di prevenzione ma anche di indagine a disposizione delle forze dell’Ordine.