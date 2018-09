Unimore vede riconosciuti dal Times Higher Education i miglioramenti di questi anni

» Modena - Reggio Emilia - Scuola

Buona performance di Unimore, che nella classifica mondiale 2019 delle università redatta da Times Higher Education (THE), la più rigorosa, ampia e documentata indagine qualitativa stilata per quanto riguarda le università, assegna all’Ateneo modenese-reggiano un range compreso tra 351-400, che migliora il risultato ottenuto l’anno scorso consentendogli di scalare cinquanta posizioni.

Sono 5 gli indicatori scelti per la valutazione: didattica, ricerca, citazioni per docente nelle pubblicazioni accademiche, entrate provenienti dal settore privato e prospettiva internazionale dell’Ateneo.

La posizione raggiunta vale a Unimore il 12° gradino per quanto riguarda i 43 atenei italiani presi in esame da questo istituto di analisi londinese. Unimore è pari merito con Bolzano, Perugia, Salerno e Siena.

Il primo istituto universitario italiano a livello mondiale è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, mentre Bologna 180° ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in questa classifica. Le altre università della regione sono invece collocate Ferrara tra 401-500 e Parma tra 501-600.

In particolare, occorre segnalare un risultato molto positivo di Unimore nell’indicatore relativo alla didattica (Teaching), dove l’Università di Modena e Reggio Emilia passa da un punteggio di 18,5 dello scorso anno a 31,3 nel 2019, che è il miglior risultato di sempre conseguito per questo particolare indicatore, tanto da staccare di molto il valore mediano mondiale attestato su 24,3.

Ma, l’indicatore più positivo resta per Unimore il numero di citazioni per docente all’interno del database Scopus (Citations per Faculty), dove Unimore ottiene 78,4 punti, un punteggio di gran lunga sopra la mediana mondiale di 44,7.

“La classifica redatta da Times Higher Education – commenta il Pro Rettore Unimore prof. Sergio Ferrari, Delegato d’Ateneo alla Internazionalizzazione – è quella, a livello mondiale, più esauriente dal punto di vista dei parametri utilizzati nella valutazione e che sa, quindi, fotografare con più obiettività lo stato di salute di una università, in quanto basata su informazioni più precise e attendibili. Unimore ha compiuto passi significativi in questi anni in direzione di una maggiore apertura internazionale e di un maggiore impegno nella ricerca. Lo dimostra, e mi piace sottolinearlo, la performance che otteniamo per le citazioni nelle pubblicazioni accademiche, che sta a indicare l’elevato grado di collaborazioni e di partecipazione dei nostri docenti e ricercatori a gruppi di studio internazionali (47%). E questo è sicuramente un vantaggio anche per i tanti giovani che frequentano il nostro Ateneo e i nostri laboratori, poiché hanno modo di attivare collaborazioni internazionali””.