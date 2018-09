‘Vivi, scopri, assapora’: lunedì al via il ciclo di incontri per le imprese dell’Unione Terre di Castelli

» Economia - Vignola

Prende il via il ciclo di workshop per le imprese dell’Unione Terre di Castelli dedicato agli strumenti di promozione e valorizzazione del territorio, anche mediante le nuove tecnologie digitali. Un percorso rientrante nel progetto di marketing territoriale ‘Vivi Scopri Assapora’ dell’Unione Terre di Castelli (www.terredicastelli.eu) e coordinato dalle associazioni di categoria Lapam Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Si comincia lunedì 1 ottobre alle ore 14.30 presso la Sala del consiglio di Vignola in via Giovan Battista Bellucci con Go Social! Social media per le imprese.

Verrà affrontato lo sviluppo di una offerta commerciale in ottica web oriented, ovvero come e cosa proporre sui principali portali di social media, come creare sinergie con il sito web della propria attività, come effettuare una promozione condivisa di più attività mediante social.

Gli altri appuntamenti si svolgono lunedì 8 ottobre a Spilamberto ‘I fondamentali dell’e-commerce’; lunedì 15 ottobre a Castelnuovo Rangone ‘Web marketing e ad words’; lunedì 22 ottobre a Zocca ‘Accogliere e gestire il visitatore straniero’; lunedì 29 ottobre a Castelvetro ‘Marketing territoriale per i piccoli comuni’.