Arrestato ancora uno spacciatore

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato G.G., 40enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, incensurato, è finito in manette durante un blitz antidroga all’interno del suo appartamento di via delle Borre. È successo ieri pomeriggio, a conclusione di un’attività info-investigativa che i militari avevano avviato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati per l’aumento di tossicodipendenti che si stavano aggirando nel quartiere, in particolare nei pressi dell’abitazione del soggetto arrestato. Diversi servizi di osservazione condotti hanno confermato la circostanza, consentendo al contempo di stabilire quali fossero le modalità più opportune ai fini dell’effettuazione dell’intervento. Il blitz è scattato attorno alle ore 17.30, in concomitanza con l’uscita dell’uomo, che veniva bloccato e ricondotto all’interno dell’abitazione per le attività di perquisizione. Rinvenuti una bilancina elettronica di precisione, cinque panetti di hashish del peso di 453 grammi e un involucro di marijuana del peso di 162 grammi e 300 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi.