Arriva l’autunno, è ora di cambiare abbigliamento e anche letture

Mercoledì 3 ottobre 2018 ‘ Cambio di stagione’ alla biblioteca comunale di Fiorano Modenese, presso il Bla di via Silvio Pellico. Dalle ore 20,45 incontro con Simonetta Bitasi, darà consigli e proposte di letture stagionali, ovvero come scegliere le letture giuste per l’autunno. Ingresso libero e gratuito.

Simonetta Bitasi ha fatto della sua passione per la lettura e per le persone il suo lavoro, come “lettore ambulante” organizza incontri dedicati ai libri e conduce incontri letterari in vari contesti. Fonda e coordina gruppi di lettura in biblioteche, librerie, circoli culturali, luoghi di aggregazione e case private. Realizza da molti anni progetti di promozione alla lettura per ragazzi e adulti, in particolare nelle biblioteche.