Casteldebole: furto su un’auto, arrestato

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un clandestino, quarantunenne sudanese, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

L’uomo, dopo aver infranto il finestrino di un SUV parcheggiato in via Enrico de Nicola, nei pressi di un supermercato situato in zona, ha tentato di asportarne alcuni oggetti custoditi nel vano portaoggetti, tra cui alcune cuffie e caricatori per Iphone. Alcuni passanti che hanno notato i movimenti dell’uomo hanno prontamente allertato i Carabinieri che, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato, cogliendolo in flagranza di reato.

Il quarantunenne, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di immigrazione, è stato trattenuto sino alla convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata di ieri. Subito dopo è stato condotto al CIE di Torino per le procedure di espatrio.