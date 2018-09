Più tempo per l’asta degli immobili di via Tintori

» Modena

C’è più tempo per partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Modena per la vendita dell’immobile di via dei Tintori 2, in centro storico, già sede di un Centro socioriabilitativo che si è trasferito in un’altra area della città. Dopo i sopralluoghi dei soggetti interessati all’acquisto, che si sono svolti nelle scorse settimane, infatti, sono emerse richieste di approfondimento relative agli interventi di ristrutturazione da effettuare e quindi il Comune ha spostato il termine per la presentazione delle offerte dal 2 al 30 ottobre, alle ore 13. Il bando è pubblicato nella sezione bandi del sito del Comune (www.comune.modena.it).

L’edificio è di tre piani con tre appartamenti al secondo e terzo piano e un’unità immobiliare a piano terra e primo piano, per una superficie commerciale complessiva di 545 metri quadri. Il valore a base d’asta è stato fissato dai periti in 700 mila euro.

Il fabbricato, che non presenta vincoli di interesse culturale, si trova a circa 250 metri da piazza Grande e si presenta in uno stato di conservazione e manutenzione che i tecnici definiscono buono. Per informazioni e per effettuare sopralluoghi ci si può rivolgere al servizio Patrimonio, in via Santi 40 (quinto piano): per gli elementi tecnici si deve telefonare dal 059 2032500 o 059 2032193; per gli aspetti amministrativi 059 2032630 o 059 2032366.

Per partecipare all’asta è necessario costituire un deposito cauzionale, garantito da fidejussione, di 70 mila euro. Le offerte sono segrete, in caso di parità si procederà alla rinegoziazione tra gli offerenti.

Con l’aggiudicazione è previsto il pagamento del 30 per cento dell’offerta, entro sei mesi un ulteriore 20 per cento per arrivare quindi al saldo in occasione del rogito previsto entro nove mesi dall’aggiudicazione.

Il fabbricato è stato inserito nel Piano delle alienazioni degli immobili comunali previsto con il Bilancio di previsione 2018-2020.