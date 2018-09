Primo appuntamento con “I Martedì Musicali” a Sassuolo martedì 02 ottobre

» Appuntamenti - Sassuolo

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano “I Martedì Musicali”. Si tratta di una rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che, giunta alla terza edizione, ci accompagnerà da ottobre a maggio 2019 con nove appuntamenti ricchi di novità.

Questa terza edizione avrà luogo nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dalla Chiesa di Sant’Antonio per passare al Duomo di San Giorgio; abbiamo poi la Chiesa di San Giovanni Neumann ed il Santuario di San Francesco in Rocca; tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello.

La rassegna è promossa dall’Unità Pastorale Sassuolo Centro e sostenuta dalla Pro Loco Città di Sassuolo e dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura la direzione artistica.

Questa nuova edizione inoltre sarà in collaborazione con il Modena Organ Festival e ne ospiterà due appuntamenti: il concerto di inaugurazione del 02 ottobre, che darà il via alla rassegna “I Martedì Musicali”, con l’organista Michael Utz e il concerto del 27 novembre del duo d’organo “Bator”.

I nove appuntamenti, che saranno tutti di martedì sera alle ore 21, prevedono inoltre l’esibizione di musicisti e cantanti di fama internazionale, di cori e di attori.

Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Il concerto inaugurale, in collaborazione con il Modena Organ Festival, avrà luogo Martedì 02 ottobre 2018 alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio, in via Fossetta 37 a Sassuolo.

Protagonista della serata sarà l’organista Michael Utz che si esibirà in un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach e ad altri compositori tedeschi suoi predecessori, con il programma intitolato “Bach e la musica tedesca”.

Michael Utz (nella foto), nato a Braunschweig nel 1973, ha studiato musica sacra, direzione d’orchestra e organo ad Hannover, Berlino e Groningen/NL. I suoi insegnanti sono stati Wolfgang Zerer (organo), Lutz Köhler (direzione), Erika Lux (pianoforte), Lajos Rovatkay (clavicembalo) e Peter Winkler (classe di canto). Ha ricevuto preziosi suggerimenti come organista alle master class con Harald Vogel, Jean Boyer, David Titterington e Jon Laukvik e nel 1999 è stato finalista al Concorso organistico internazionale di Dublino.

Michael Utz è stato musicista di chiesa a Berlino e docente di répétiteur al corso di teatro musicale presso l’UdK di Berlino, nonché membro del Coro dello Stato di Berlino e del Cattedrale, prima di diventare cantante presso la Brauweiler Abbey Church nel 2003. Con l’AbteiChor St. Nikolaus e lo Städtisches Chor Leverkusen, che dirige dal 2009, negli ultimi anni ha eseguito importanti oratori e concerti corali nell’abbazia di Brauweiler e nel Forum Leverkusen (tra cui a. Haydn, Creazione; Mozart, Requiem; Bach, Oratorio di Natale e Passione di San Matteo; Mendelssohn, Elia; Dvořák, Stabat Mater; Rutter, Magnificat; Schubert, Messa in E flat major; Orff, Carmina Burana; Brubeck, Messa jazz “To hope! Michael Utz opera anche nel campo della musica contemporanea. Come organista ha suonato varie prime mondiali e tedesche, come direttore è stato responsabile della prima mondiale di “Sei:Stille” di Harald Kimmig per voce, percussioni, coro e orchestra e ha diretto “Nordlicht-Suite” di Michael Villmow per sassofono, viola, percussioni e orchestra sinfonica nel 2016.M

ichael Utz è direttore artistico del Brauweiler Abbey Music Festival “classic nights” e dell’International Organ Concert Series della Brauweiler Abbey Church ed è stato membro della giuria internazionale del concorso di composizione “Musica Sacra Nova” nel 2015 con il patrocinio del Pontificio Istituto per la Musica da Chiesa in Vaticano.

Lavora anche come répétiteur e come organista, clavicembalista e pianista per le produzioni di WDR Köln. Come organista di concerti Michael Utz si esibisce in tutta la Germania, Europa, Tanzania e Giappone e riceve regolarmente inviti a festival di musica sacra.