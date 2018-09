A Fermo parte il progetto “Cuore in Comune”

» publiredazionali reggio emilia

Il progetto “Cuore in Comune” arriva anche a Fermo. A essere coinvolta sarà la piscina comunale gestita dalla Fermo Nuoto e Pallanuoto Asd. che sarà presto dotata, grazie al progetto della Armando Curcio Comuni d’Italia, di un defibrillatore di ultima generazione, per permettere al personale della struttura di intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco. Ogni giorno, in Italia, sono 160 le persone che ne vengono colpite e spesso si tratta di persone sane di tutte le età: adulti, anziani, giovani e bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Saper gestire e prevenire queste emergenze, quindi diventa prioritario per le strutture dove tutti i giorni c’è una grande affluenza di pubblico.

“Il defibrillatore verrà posizionato al piano superiore, di fronte alla vasca piccola – ci spiega Marco Cicconi, presidente della Fermo Nuoto e Pallanuoto Asd – Mediamente accedono ai nostri impianti dalle 250 alle 300 persone al giorno: gli adulti alla sera e i bambini a pomeriggio, ma serviamo tutte le fasce di età, compresi disabili e anziani e al mattina arrivano i ragazzi delle scuole. Per noi, questo progetto di Cuore in Comune è davvero importante. Avevamo già un defibrillatore, ma con questo nuovo mezzo ora abbiamo servito anche il piano superiore, che ne era sprovvisto, dove troviamo anche la tribuna. Vorrei ringraziare la vostra azienda per averci messo a disposizione questo defibrillatore, finalizzato a elevare ulteriormente il livello di sicurezza della nostra struttura. La presenza di un defibrillatore è indispensabile – sottolinea Cicconi – soprattutto se, come questo, è in grado di dialogare direttamente con le apparecchiature del pronto intervento e di “auto-monitorarsi” per verificare eventuali possibilità di malfunzionamento per poter essere immediatamente assistito da un centro operativo 24 ore su 24».

Alla cerimonia di consegna saranno presenti i vertici della Fermo Nuoto e Pallanuoto Asd, a partire dallo stesso presidente Marco Ciccone, al suo vice e ad altri dirigenti e volontari. Ci sarà anche l’assessore allo sport Scarfini, oltre a tanti sponsor ai quali va un sentito ringraziamento per aver realizzato tale iniziativa.

Il Progetto “Cuore in Comune” ha infatti coinvolti le aziende del territorio in quanto, oltre ad aumentare la sicurezza dei tanti frequentatori del centro tramite la donazione di un defibrillatore di nuova generazione, prevede un’importante azione di sensibilizzazione dei cittadini tramite la pubblicazione di un libro sul primo soccorso e sull’uso degli strumenti salvavita. Il libro contiene anche una mappa dei defibrillatori già disponibili sul territorio comunale e sarà diffuso gratuitamente alle scuole e ai cittadini tramite le attività del territorio che sostengono il progetto. Una App con gli stessi contenuti sarà poi resa disponibile gratuitamente per essere installata sul cellulare di tutti i cittadini e su tablet e computer, anche grazie alle stesse attività economiche che sostengono l’iniziativa. In questo modo si avvia a Fermo un percorso di formazione che, assieme agli strumenti già disponibili sul territorio, alimenta la cultura del primo soccorso e attiva la catena salvavita, aumentando il grado di sicurezza dei cittadini.