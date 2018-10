Calcio: Sassuolo – Milan 1- 4

» In evidenza - Sassuolo - Sassuolo Calcio

Il Sassuolo era in campo stasera contro il Milan nella settima giornata di Serie A TIM al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pesante sconfitta per la squadra di De Zerbi che perde in casa 1 a 4. Apre Kessie poi le reti di Suso (doppietta) e Castillejo. A segno Djuricic per i neroverdi.

IL TABELLINO

Sassuolo-Milan 1-4

Marcatori: 39′ Kessiè (M), 49′ e 93′ Suso (M), 60′ Castillejo (M), 68′ Djuricic (S)

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia (57′ Djuricic), Locatelli, Sensi; Berardi (75′ Babacar), Boateng, Di Francesco (57′ Boga).

A disp: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Adjapong, Sernicola, Magnanelli, Brignola, Matri.

All. Roberto De Zerbi

MILAN: G.Donnarumma; Abate (89′ Calabria), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo (71′ Cutrone), Calhanoglu (77′ Laxalt).

A disp: A.Donnarumma, Reina, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Halilovic, Borini.

All. Gennaro Gattuso

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Preti di Mantova – Di Vuolo di Castellammare di Stabia

IV Ufficiale: Illuzzi di Molfetta

VAR: Calvarese di Teramo – Costanzo di Orvieto

Ammoniti Biglia (M), Rogerio (S)