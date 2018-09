Da domani a Carpi la Fontana dei Giardini del Teatro si colorerà di viola

» Carpi - Salute

Luci fucsia nella fontana dei Giardini del Teatro per sensibilizzare sulla sfida della scienza contro il cancro al seno: il manufatto restaurato nei mesi scorsi si illuminerà di rosa infatti da domani, lunedì primo ottobre alle ore 18.30, e lo resterà per diversi giorni a seguire. Alla cerimonia di accensione parteciperà in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessora al Sociale Daniela Depietri e la Direttrice del Distretto Sanitario di Carpi dell’Azienda Usl Stefania Ascari.

La campagna Nastro Rosa promossa nel nostro paese da AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro assieme ad ANCI, celebra quest’anno il 26esimo anniversario, ed è rivolta alle donne, 50 mila delle quali ogni anno vengono colpite dalla malattia. I progressi nella ricerca hanno determinato negli anni una crescita continua delle percentuali di sopravvivenza, evidenziando in particolare l’importanza di una diagnosi precoce; per questo la sensibilizzazione, a livello nazionale e locale, rappresenta un aspetto fondamentale.