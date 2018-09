F1, doppietta Hamilton-Bottas in Russia. Ferrari terza e quarta

» Formula 1 - Maranello - Nazionale

Doppietta Mercedes al gran premio di F1 di Russia. Vince Lewis Hamilton (70mo successo in carriera), davanti al compagno Valtteri Bottas. Terzo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, quarto l’altro ferrarista Kimi Raikkonen. Sorprendente quinto posto per Max Verstappen su Red Bull, partito dalla 19ma posizione. Per la Ferrari è tempo di guardare al prossimo Gran Premio, fra una settimana a Suzuka.

Con la vittoria di oggi Hamilton allunga nella classifica mondiale, portandosi a 306 punti, mentre Vettel perde ancora terreno e lo insegue a 256. In classifica costruttori Mercedes 495 punti, Ferrari 442.