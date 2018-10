La Canovi Coperture Nolo 2000 cede 1-3 contro Montecchio

» Sassuolo

Si chiude con una sconfitta la settimana di amichevoli casalinghe della Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, che, dopo la vittoria di domenica contro San Giovanni di Marignano e l’inusuale pareggio di mercoledì contro Teodora Ravenna, cede 1-3 contro Montecchio Maggiore.

Di fronte al pubblico del Pala Paganelli, già numeroso per un’amichevole pre campionato, le neroverdi hanno messo in campo una prestazione discontinua, alternando momento di buon gioco a momenti di maggiore difficoltà.

La partita ha comunque offerto indicazioni utili a coach Barbolini, che ha concesso spazio a praticamente tutte le sue ragazze, provando diverse soluzioni offensive. Il tecnico sassolese avrà ancora una settimana di allenamenti per rodare la squadra, prima dell’esordio in campionato di domenica prossima in casa contro Cutrofiano.

“Queste sei amichevoli hanno fatto vedere cose positive e cose sicuramente su cui dovremo lavorare: sapevamo che non sarebbe stato semplice mettere insieme questa squadra, con tanti arrivi di ragazze nuove ed il salto di categoria da parte di chi era con noi nella scorsa stagione. Noi cerchiamo di lavorare comunque sempre con l’entusiasmo che ci contraddistingue: ci sarà da lottare giorno dopo giorno e settimana dopo settimana per migliorare. Queste amichevoli sono state le classiche amichevoli pre campionato, con squadre più o meno attrezzate e, un po’ per merito e demerito altrui, un po’ per merito e demerito nostro, con risultati altalenanti e che lasciano un po’ il tempo che trovano”.