Lista Macchioni: il Sindaco si vanta, “Tutti sono capaci con i soldi e sacrifici dei cittadini”

Macchioni solleva di nuovo critiche sulle dichiarazioni del sindaco, rilasciate su quotidiani locali, in merito alla riduzione del debito risultante dal nuovo bilancio, presentato alcuni giorni fa in consiglio comunale.

Questa amministrazione – dice Macchioni – pavoneggia il fatto di essere riuscita ad abbassare drasticamente di un 8% nell’ultimo anno il debito pubblico di SGP; volevamo ricordare a questi Super Eroi, che con soldi dei cittadini ed azzerando quasi completamente i servizi per la città, tutti sono capaci.

Il merito – continua Macchioni – non va di certo alla bravura di chi amministra Sassuolo in questo momento se il debito pubblico sembra calare, ma al sacrificio di tutti noi cittadini che pagano le conseguenze sia in termini di vivibilità in una città non più sotto controllo, sia in termini economici, visto che annualmente noi tutti siamo costretti a versare nelle casse comunali sotto forma di tasse, 4,5 milioni di euro.

Soldi necessari annualmente, come da concordato di questa amministrazione, per risanare le casse di SGP, e non per essere ridistribuiti sul territorio a fronte delle normali esigenze di una città.

Da parte del primo cittadino, vantarsi in modo ingannevole, di avere ottenuto in questi anni per merito suo, una riduzione del debito creato da SGP, società inutile e dispendiosa, della quale oggi ritengo necessario e giusto la messa in liquidazione e chiusura, mi sembra alquanto fuori luogo.

Tagli di più buon senso – conclude Macchioni – dei quali da anni non se ne parla più, dovrebbero invece avvenire nella gestione della pubblica amministrazione e uffici, dove annualmente vengono distribuiti premi di produttività, che fanno sfumare dalle casse comunali più di 1 milione di euro.