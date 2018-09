Prevenzione sismica: successo dell’iniziativa promossa da Ingegneri ed Architetti nel modenese

» Appennino Modenese - Carpi - Modena

Centinaia di persone hanno visitato i punti informativi sulla prevenzione sismica allestiti oggi dagli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri a Modena, Carpi e Pavullo. I professionisti dei due Ordini professionali hanno allestito tre postazioni (in Piazza Matteotti a Modena, Piazza Martiri a Carpi e Piazza Borelli a Pavullo) per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione del rischio sismico, fornendo al contempo preziose informazioni sugli strumenti fiscali messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle abitazioni.

Presso i punti informativi allestiti nelle piazze modenesi i cittadini hanno potuto ottenere da tecnici qualificati ed esperti informazioni generali sul rischio sismico e sulle variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento dell’edificazione, eccetera). Presso i punti informativi era inoltre possibile richiedere una visita tecnica gratuita a domicilio, con le quali Ingegneri ed Architetti effettueranno una prima valutazione dello stato di sicurezza dell’edificio ed illustreranno i possibili interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus ed Eco Bonus. Le visite tecniche gratuite potranno comunque essere richieste per tutto il mese di ottobre tramite il portale www.giornataprevenzionesismica.it

L’iniziativa è stata realizzata anche nella nostra provincia in occasione della 1° edizione della Giornata Nazionale della prevenzione sismica – promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Fondazione Inarcassa – che si propone di diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione, accrescere la conoscenza del rischio sismico del territorio, avviare un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.