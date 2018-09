Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 1 ottobre

» Meteo

Cielo molto nuvoloso sull’intera regione con precipitazioni che inizialmente nella mattinata interesseranno il settore appenninico per poi dal pomeriggio estendersi a tutto il territorio intensificandosi. Localmente le precipitazioni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime in flessione con valori compresi tra 18 e 20 gradi. Venti: inizialmente deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti orientali. Dalla serata rapida intensificazione della ventilazione da nord-est sul settore orientale con venti fino a forti sul settore costiero e sul mare. Mare: poco mosso in giornata con rapido aumento del moto ondoso dalla serata fino a molto mosso sotto-costa ed agitato al largo.

(Arpae)