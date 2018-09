Semplice, utile e sempre con te: presentato a Smart Life il nuovo sito dell’Azienda USL di Modena

» Modena - Sanità

Uno spazio web completamente rinnovato nella grafica, ricchissimo di contenuti e servizi on-line, con accesso guidato alle informazioni e ai servizi dell’Azienda USL: sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo portale www.ausl.mo.it, presentato ai cittadini modenesi in occasione di Smart Life, il festival della cultura digitale in programma a Modena fino a domenica 30 settembre.

Il sito è studiato per aiutare i cittadini a trovare subito ciò che cercano, a integrare facilmente le informazioni sui propri dispositivi mobili, fornendo in modo semplice e chiaro dettagli sui singoli servizi, come contatti, orari di apertura e le indicazioni stradali su mappe satellitari. La geolocalizzazione di tutti i servizi della rete AUSL – dagli ospedali alle Case della salute, dai punti prelievo ai pronto soccorso, senza dimenticare pediatria di comunità, consultori, punti unici di prenotazione e assistenza di base, ecc. – consente infatti di individuare immediatamente la collocazione di ciò che cerchiamo e le informazioni collegate. Semplificato l’accesso ai servizi online, con una piena fruibilità non solo davanti allo schermo del pc ma tramite tablet e cellulari.

Ampio spazio sul portale anche alle notizie, e alle sezioni “Come fare per” e “Dedicato a”, basate su nuovi e più intuitivi percorsi di accesso ai servizi e alle aree tematiche di interesse per i cittadini. “Costruiamo insieme la nostra salute” è la sezione interamente dedicata alla promozione di stili di vita sani e corretti con tanti utili suggerimenti e il link ai siti specializzati. I cittadini possono così trovare Alimenti & salute, il sito della Regione Emilia-Romagna sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, il servizio di Medicina dello sport, e lo spazio Sapere & salute, dedicato ai percorsi educativi che l’Azienda USL mette a disposizione delle scuole.

Non potevano mancare i collegamenti ai profili aziendali sui principali social network, sui quali l’Azienda USL è sempre presente e attiva, e le pagine relative alla comunicazione istituzionale (amministrazione trasparente, gare e concorsi).

L’Azienda USL rafforza così la propria immagine di Azienda “smart”, accessibile, trasparente, orientata all’utenza, che ricerca la relazione diretta con i propri cittadini, con i servizi sempre più a portata di un click.