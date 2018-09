Violenza in piazza Mazzini, nota congiunta Severi-Capezzera (Forza Italia)

» Politica - Sassuolo

“Gli ultimi atti di violenza avvenuti in piazza Mazzini, confermano il disinteresse da parte della giunta comunale nel risolvere un problema sempre più grave che è quello della sicurezza” – dichiarano Claudia Severi, Capogruppo Forza Italia e Davide Capezzera, Forza Italia Giovani Sassuolo.

“I cittadini sono spaventati e stanchi di sentirsi soli davanti a questa escalation di violenza, anche in pieno centro, che in teoria dovrebbe essere una delle zone più controllate e monitorate della città. Invece che puntare solo sul controllo di vicinato, che comunque va elogiato e vanno ringraziati i cittadini per il loro senso civico, Pistoni dovrebbe iniziare a creare un adeguato piano di pattugliamento notturno da parte della polizia municipale, a combattere il bivaccamento e l’accattonaggio”, affermano Severi e Capezzera. “La situazione sta diventando ingestibile, le lamentele sono all’ordine del giorno, ma rimangono inascoltate. In consiglio comunale verrà presentata dal capogruppo Claudia Severi una interrogazione riguardo ciò che è successo per conoscere cosa intenda fare la Giunta e come giustificherà la sua inerzia, visto che ormai sembra più interessata alle faide interne alla maggioranza, che alla tutela della sicurezza dei sassolesi”, concludono.