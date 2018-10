Bambini e famiglie, le attività al Biribicchio

» Maranello - Sociale

Proseguono anche nel mese di ottobre le attività al Centro per Bambini e Famiglie Biribicchio di Maranello, un servizio rivolto alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età. Per tutto il mese dal lunedì al giovedì sono in programma diverse attività. Questa settimana le proposte sono martedì 2 dalle 16 alle 18.30 con “Esploriamo gli strumenti musicali”, mercoledì 3 dalle 16 alle 18.30 con “Il Tè delle cinque”, giovedì 4 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 con “Pigiamo l’uva!”. Il servizio è a pagamento e su iscrizione: le iscrizioni si raccolgono presso il Servizio Istruzione, via Vittorio Veneto 9, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, Il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il Centro per bambini e famiglie Birbicchio, in via Magellano 17 a Maranello, si propone di offrire occasioni di gioco e di socializzazione a bambini da 1 anno a 6 anni accompagnati da adulti per loro significativi (genitori, nonni, baby-sitter); può accogliere anche bambini più piccoli al di sotto dell’anno di età con progetti specificatamente mirati in alcuni momenti della settimana, attraverso il servizio Primi Passi, che vede la collaborazione e la co-progettazione del Centro per le famiglie, nell’ottica di intrecciare intenti educativi e creare rete tra i servizi. È uno spazio in cui la coppia adulto/bambino si incontra, si confronta e condivide emozioni, prova esperienze stimolanti, trova attività mirate e opportunità significative per la costruzione, lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità personali e per il consolidamento della relazione reciproca. Per i bambini si propone come luogo in cui sperimentare esperienze di autonomia e di socializzazione con i coetanei ed altri adulti, dove esprimere e sviluppare la creatività personale e apprendere giocando. La presenza, durante l’attività di gioco, della mamma, del papà o dei nonni fornisce al bambino un supporto fondamentale nel lavoro di conoscenza del mondo circostante e rappresenta una conferma affettiva che lo facilita nei rapporti con gli altri e nello sforzo di superare sfide e difficoltà. Per gli adulti rappresenta un’occasione di incontro e di scambio, dove confrontarsi con altri adulti che stanno vivendo analoghe esperienze. Il centro bambini e genitori può pertanto diventare luogo in cui arricchire i propri modelli educativi osservando gli interventi degli educatori e degli altri genitori. Info: Servizio Istruzione 0536/240042, Centro per le Famiglie 0536/9409020.