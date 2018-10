Biblioteca Sognalibro: con la cultura si diventa grandi

» Casalgrande

E’ ripartita la rassegna “Due o tre cose che so di loro”, ciclo di incontri con scrittori, artisti, attori e musicisti tra letture e musica dal vivo alla Biblioteca Sognalibro. Una biblioteca che conferma il proprio ruolo di promozione della cultura per tutte le età, ma con una grande attenzione dedicata alle nuove generazioni. Prossimo appuntamento il 20 ottobre alle ore 15, con ‘Rinnovamente. Nuove sfide per una scuola che cambia’, workshop per insegnanti a cura della scuola Santa Dorotea.

Il 27 ottobre, alle ore 18, ‘Connected’, a cura del gruppo di narrazioni condotto da Valentina Tosi.

Il 10 novembre alle ore 18, ‘L’arte seria della lettura comica’, con letture recitate di Faustino Stigliani, arrangiamenti musicali di Claudio Ughetti e composizione testi di Maurizio Casini.

Il 24 novembre alle ore 17,30, Autori in prestito con Francesca Genti, poetessa e scrittrice (a cura di Arci Reggio Emilia).

L’8 dicembre alle ore 18, Quintana in concerto, con musica della tradizione sefardita.

Lunedì 17 settembre alle ore 21, Autori in prestito torna con l’attore Roberto Citran (A cura di Arci Reggio Emilia).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e si svolgono presso la Biblioteca di Casalgrande in Piazza Ruffilli 3.

In programma sono previste anche tre serate con le Storie in pigiama per bambini coraggiosi (dai 3 agli 8 anni). Appuntamento il 19 ottobre, il 16 novembre e il 14 dicembre alle ore 20,30 nella Casetta dei bambini della Biblioteca. Gli incontri sono a cura di Milleracconti, con Graziella Ferracù (voce narrante) e Ovidio Bigi (pianoforte).

Riprendono anche le iniziative per le scuole, con iniziative settimanali nel periodo ottobre 2018 / maggio 2019.

Il martedì / mercoledì con la coop Augeo, ecco le letture animate in inglese per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria.

Giovedì / venerdì Luciana Ravazzini con ‘Ti racconto un libro’, per scuole dell’infanzia e primarie.

Sabato, Roberto Cavalli con ‘Il sig. Vallery e il cyberbullismo’, per la scuola secondaria di primo grado. Sabato, Matteo Davoli con ‘Le emozioni della musica’, laboratorio di pianoforte con due incontri rivolti alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Venerdì Lorena Iori con Lettura e laboratorio liberamente tratto da ‘Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita’ di Bernard Friot, tre incontri rivolti a due classi della scuola secondaria di primo grado.

Le classi interessate potranno iscriversi telefonando allo 0522849397 o scrivendo a: biblioteca@comune.casalgrande.re.it