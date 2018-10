Carpi, nominato il nuovo Segretario Generale

» Carpi

Il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha comunicato all’inizio della seduta del Consiglio comunale di Carpi del 27 settembre il nome del nuovo Segretario Generale che andrà ad assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata Carpi-Novi di Modena.

Il Ministero degli Interni ha infatti comunicato l’assegnazione della dottoressa Anna Lisa Garuti a questa carica. Garuti, 45 anni, entrerà in servizio il giorno 15 ottobre. Garuti ha svolto in questi anni il ruolo di Segretario Generale dell’Unione delle Terre di Mezzo e dei Comuni di Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnuovo di Sotto che ne fanno parte, in provincia di Reggio Emilia.