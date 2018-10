Consegnate oltre 1.400 borracce agli alunni delle scuole fioranesi, per insegnare a produrre meno rifiuti e a risparmiare acqua

» Ambiente - Fiorano

Nei giorni scorsi, tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Fiorano Modenese hanno ricevuto, in regalo dall’amministrazione comunale, una comoda borraccia in alluminio. E’ il premio e il simbolo del progetto del Comune di Fiorano Modenese ‘Porta la tua borraccia’ che ha vinto il bando Atersir-LFB3 anno 2017, a sostegno di iniziative comunali di riduzione della produzione di rifiuti ed ha ricevuto un contributo di Atersir e della regione Emilia-Romagna.

Gli assessori Riccardo Amici e Fiorella Parenti, insieme all’ingegner Alessandro Bazzani di Atersir hanno consegnato oltre 1.400 borracce a bambini, ragazzi ed insegnanti, che si sono impegnati ad usarle al posto delle bottigliette di plastica a scuola, al parco, in gita e quando fanno sport, riempiendole con l’acqua del rubinetto di casa o con ‘l’acqua del Sindaco’, che non costa nulla, per produrre meno rifiuti e inquinare meno e risparmiare risorse.

Nelle scuole sono stati anche allacciati diversi erogatori di acqua liscia refrigerata e a temperatura ambiente, dotati di sistema di debatterizzazione UV e microfiltrazione.

L’iniziativa è stata l’occasione per sensibilizzare bambini e ragazzi sulla corretta gestione dei rifiuti, attraverso buone pratiche quotidiane, che ne riducano la produzione dall’origine, evitando, ad esempio, di utilizzare bottiglie in plastica. Per evitare poi lo spreco di risorse e denaro sono stati invitati a bere l’acqua del rubinetto di casa e a farsi promotori di queste buone abitudini nelle loro famiglie.