Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria

Venerdì scorso 28 settembre, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna è stato impegnato in una operazione di controllo straordinario a viaggiatori e bagagli, analoga a quelle già effettuate a partire dallo scorso mese di luglio.

I controlli, continuati anche nel fine settimana, sono stati effettuati predisponendo un sistema di transenne e nastri tendiflex che hanno ristretto e limitato a pochi varchi le vie di accesso alla stazione, presenziati dagli operatori della Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del personale delle Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza, di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato e dei Militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”.

Il complesso dei servizi nel fine settimana ha visto impiegati oltre 80 operatori della Specialità Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, muniti di metaldetector, affiancate da unità cinofile antiesplosivo ed antidroga messe a disposizione dalla locale Questura e dalla Guardia di Finanza di Bologna.

Nel corso delle operazioni sono state controllate oltre 520 persone con relativi bagagli, è stato tratto in arresto un cittadino romeno del 1992, che durante i controlli è risultato avere a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Mantova, poiché responsabile di furto aggravato continuato in concorso; è stata inoltre denunciata, ai sensi dell’art. 650 c.p., una cittadina romena per non aver ottemperato al divieto di accesso all’area urbana, e per finire sono state elevate 6 contravvenzioni ai sensi del DPR N. 753/80 per infrazioni al regolamento di Polizia Ferroviaria.