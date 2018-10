» Bassa modenese

Si intitola “Piccole storie per piccole orecchie” la festa dei nonni che si terrà presso la Biblioteca comunale “Garin” (via 29 Maggio) martedì 2 ottobre alle ore 16.30, con letture per bambini da 3 a 6 anni a cura dei volontari di “Nati per leggere”. Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0535/29778. Organizzano Comune di Mirandola, Biblioteca “Garin” e Centro per le famiglie.