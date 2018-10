Finisce in manette dopo aver rapinato un’anziana signora nel parcheggio di un Centro Commerciale a Modena

» Cronaca - Modena

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino marocchino, 30enne, colto in flagranza del reato di rapina. Lo stesso è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nelle vicinanze del parcheggio del Centro Commerciale “La Rotonda”, gli agenti hanno notato il 30enne correre, inseguito da altri due soggetti, una Guardia Particolare Giurata ed un passante. L’uomo aveva appena strappato una collana d’oro dal collo di un’anziana signora cagionandole lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Durante le fasi dell’inseguimento, il malvivente ha posto in essere una violenta resistenza cagionando lesioni con prognosi di 12 giorni alla G.P.G..

Accompagnato negli Uffici della Questura per approfonditi controlli, sono emersi a carico del marocchino numerosi precedenti penali e di polizia in materia di reati contro la persona e il patrimonio. Su disposizione del Magistrato di Turno, è stato tradotto presso le celle della locale Casa Circondariale. L’oggetto del furto è stato restituito alla legittima proprietaria.