‘Il sacro nella storia religiosa dell’umanità’: Natale Spineto domani in Fondazione San Carlo

» Modena

Martedì 2 ottobre hanno inizio alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Sacro. L’esperienza simbolica del divino nelle tradizioni religiose ideato dal Centro Studi Religiosi. Natale Spineto presenta la conferenza dal titolo Homo religiosus? L’esperienza del sacro nella storia delle religioni.

Natale Spineto, professore di Storia delle religioni presso l’Università di Torino, è direttore della rivista internazionale «Historia Religionum», è membro del comitato scientifico di «Studi e materiali di storia delle religioni» e di «Storiografia». Nei suoi studi si è occupato di concetti quali mito, simbolo e festa, di problemi di religione greca classica e della nascita e dell’evoluzione della ricerca storico-religiosa in Europa. Ha indagato inoltre il pensiero di Mircea Eliade, curando la traduzione italiana di sue opere ed epistolari. Nel 2006 è stato insignito della decorazione “Centenar Mircea Eliade for the History of Religions”. Tra i suoi volumi recenti: Mircea Eliade storico delle religioni (Brescia 2006); Storia e storici delle religioni in Italia (Alessandria 2012); La storiografia storico-religiosa italiana tra la fine dell’800 e la seconda guerra mondiale (a cura di, Alessandria 2014); La festa (Torino 2015); I simboli nella storia dell’uomo (Milano 2018).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.