In municipio a Vignola apre uno sportello a difesa dei consumatori

» Vignola

Da giovedì 4 ottobre aprirà, presso la sede comunale di via Bellucci 1, lo sportello “U.Di.Con – Unione per la difesa dei consumatori”. Lo sportello, ubicato a fianco dell’atrio principale del municipio, resterà poi aperto regolarmente il giovedì dalle 15 alle 17.30.

I cittadini potranno rivolgersi a questo sportello per diverse questioni, come ad esempio problemi con operatori telefonici e pay tv, consulenza su viaggi e turismo, risoluzione extragiudiziale di controversie, tutele in materia consumeristica, educazione al consumo, prevenzione e informazione su truffe e raggiri, tutela del risparmio e credito al onsumo, problemi con istituti bancari e controllo dei tassi applicati. Per ulteriori informazioni: www.udiconer.it o numero verde 800 135618.