Mirandola, approvata convenzione sull’utilizzo delle palestre comunali e della Provincia

Le società e le associazioni sportive di Mirandola potranno utilizzare, la palestra dell’istituto Galilei in via Barozzi 4, situata a fianco della nuova sede dell’istituto inaugurata di recente dalla Provincia. Il Consiglio provinciale ha rinnovato, all’unanimità, nei giorni scorsi, la convenzione tra Provincia e Comune che regola l’utilizzo dell’impianto negli orari extrascolastici.

Una opportunità in più per gli sportivi e per il Comune che può continuare a rispondere alle numerose richieste delle società locali per l’utilizzo di un impianto moderno, inaugurato nel 2015 al posto della vecchia palestra demolita, insieme all’edificio principale della scuola, per i danni del sisma del 2012.

L’accordo stabilisce le modalità e gli orari di utilizzo, le responsabilità in ordine al piano della sicurezza e le tariffe orarie che il Comune versa alla Provincia.

La Provincia è responsabile delle spese di funzionamento e manutenzione delle strutture e il Comune sarà responsabile delle spese per le pulizie relativamente agli usi extrascolastici.

E sempre il Consiglio ha approvato la convenzione tra i due enti che regolamenta l’utilizzo, durante l’orario scolastico, per i prossimi due anni, da parte degli studenti del Galilei e del Luosi, delle palestre comunali di via 29 maggio, di via Fermi e del palazzetto dello sport di via Pietri.