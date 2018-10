Modena: al via la 3° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

» Modena - Salute

Dall’1 al 7 di ottobre 2018, Associazione Italiana Dislessia organizza la 3° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week. L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari AID, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.

Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’Associazione: il potenziale e la collaborazione. Le persone con DSA possono riuscire ad esprimere e valorizzare il proprio potenziale, grazie alla cooperazione delle persone che li circondano siano essi genitori, docenti, specialisti o datori di lavoro, attraverso diverse strategie d’apprendimento o metodologie di lavoro.

Di seguito gli eventi in evidenza:

Lunedì 1° ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Novità nel mondo della valutazione! Cosa è cambiato

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatrice: M. Enrica Bianchi, docente, formatore scuola AID, consigliere del Direttivo Nazionale AID. Formatrice in molti corsi per docenti sulle problematiche dei disturbi dell’apprendimento, sulla didattica inclusiva e sulla valutazione. Coautrice di testi e articoli per diverse case editrici sulle tematiche prima citate.

L’ingresso è gratuito. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link: https://www.aiditalia.org/it/attivita/890

Lunedì 1° ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Mondo del lavoro: potenziali per tutti

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatore: Enrico Ghidoni, formatore tecnico AID, past president e consigliere FID

L’ingresso è gratuito.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/894

Martedì 2 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Gli organizzatori grafici dell’apprendimento per una didattica inclusiva

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatore: Mario Menghi, docente, formatore scuola AID

L’ingresso è gratuito. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/892

Mercoledì 3 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Mondo universitario e potenziali

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatore: Giacomo Guaraldi, referente Accoglienza studenti disabili e con DSA UniMoRe

L’ingresso è gratuito. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/901

Giovedì 4 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Adov e il piacere di leggere

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatore: Rocco Rocca, presidente Associazione Donatori Voci di Genova

L’ingresso è gratuito.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/902

Venerdì 5 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Aspetti emotivi e DSA: impotenza appresa ed autoefficacia

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatore: Andrea Novelli, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, membro Tecnico del Consiglio Direttivo nazionale AID. Esperto di psicopatologia dell’età evolutiva e neuropsicologia dell’apprendimento. Responsabile del centro di Psicoterapia e Neuropsicologia Riminese. Autore di articoli e pubblicazioni su aspetti sociali ed emotivi legati ai DSA.

L’ingresso è gratuito. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/893

Sabato 6 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Neuroni tra i banchi

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatori: Leonardo Fogassi e Dolores Rollo, Università di Parma

L’ingresso è gratuito.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/903

Sabato 6 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00

SPORTELLO AID

Lo sportello è attivo presso la biblioteca di Nonantola, per genitori e docenti.

La consulenza è gratuita. Si richiede prenotazione via mail a: info.modena@aiditalia.org

Domenica 7 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

L’importanza della motivazione

L’incontro si terrà presso la Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci, 40, Modena.

Relatrice: Luisa Lopez, medico, Villaggio Eugenio Litta, Grottaferrata e formatore AID

L’ingresso è gratuito.

I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/905