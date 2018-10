Modena: investe una bici con l’auto non assicurata e senza revisione

» Cronaca - Modena

Ha investito una ragazza in bicicletta che non ha riportato ferite gravi, ma la Polizia municipale giunta sul luogo del sinistro insieme con l’ambulanza del 118 ha riscontrato che l’auto che guidava, una Citroen C2, era senza assicurazione e non aveva fatto la revisione.

Per questo è scattato il sequestro amministrativo dell’autoveicolo e il guidatore, un modenese di 32 anni residente in città, è stato multato per oltre mille euro complessivamente: 849 euro a causa della mancanza dell’assicurazione, e altri 169 euro per non aver fatto la revisione.

La dinamica dell’incidente – avvenuto venerdì 28 settembre alle 20.50 a Modena all’incrocio tra via Indipendenza e via Bazzini – è in fase di accertamento da parte della Municipale.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto viaggiava su via Indipendenza verso Caduti sul Lavoro quando, all’incrocio con via Bazzini, è entrata in collisione con la bicicletta sulla quale pedalava una ragazza di 17 anni residente a Modena, portata dall’ambulanza al Pronto soccorso di Baggiovara con ferite non gravi.