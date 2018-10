Per il bar del Teatro Storchi di Modena si procederà con trattativa diretta

» Modena

Per la gestione del bar del teatro Storchi l’Amministrazione comunale procederà con trattativa diretta alla ricerca di un soggetto qualificato che garantisca al più presto l’attivazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande almeno per tutta la durata della stagione teatrale 2018-2019, anche utilizzando inizialmente solo parte dei locali.

A seguito della selezione pubblica effettuata, il Comune aveva proceduto con l’aggiudicazione provvisoria della concessione in uso del locale all’unico soggetto che aveva presentato offerta (Mattia Bernardi in costituenda società con Alessandro Boni), ma dalle verifiche effettuate dagli uffici del settore Patrimonio, lo stesso non è risultato in possesso di tutti i requisiti dichiarati e necessari, e non è stata possibile l’aggiudicazione definitiva.

Per garantire la presenza del servizio durante gli eventi culturali e di spettacolo del Teatro Storchi di prossimo avvio, in accordo con Ert (gestore del teatro), l’Amministrazione ha quindi deciso di procedere a trattativa diretta come previsto dal bando in caso di assenza di offerte valide, con condizioni non peggiorative rispetto allo stesso.