Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 2 ottobre

» Meteo

Molto nuvoloso con precipitazioni irregolari, associate a locali rovesci, nella prima parte della giornata, più intense sulle zone appenniniche della regione, dove assumeranno carattere temporalesco. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità, con precipitazioni che tenderanno ad interessare solo i rilievi centro-orientali, esaurendosi poi in serata. Temperature: minime in diminuzione, con valori attorno a 11-12 gradi nell’entroterra e 13-15 gradi lungo la costa. Massime pressoché stazionarie o in lieve locale flessione, con valori attorno a 17-19 gradi. Venti: da moderati a forti nord-orientali sul settore costiero ravennate e ferrarese durante la prima parte del giorno, in attenuazione dal pomeriggio. Deboli, a tratti moderati orientali sul resto del territorio. Mare: molto mosso sotto costa e agitato al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, mosso nella serata.

(Arpae)